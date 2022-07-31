جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ولاية ميشيجان الأمريكية أن سيارة يقودها سائق يعتقد أنه مخمور، دهست مجموعة من الدراجين المشاركين فى سباق خيرى بمقاطعة إيونيا غرب الولاية، مما أسفر عن مقتل دراجين اثنين.





وأوضح مكتب عمدة مقاطعة إيونيا، أن السيارة اصطدمت براكبى الدراجات على طريق ريفى، أمس السبت. وقال بيان المكتب: "تسبب الحادث فى إصابات خطيرة لجميع راكبى الدراجات، وبذل فريق الطوارئ جهدا كبيرا للحفاظ على أرواح الضحايا". وتوفى رجلان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة. وقال مكتب العمدة، إن القتلى والمصابين كانوا يشاركون فى سباق تحمل لمدة ثلاثة أيام لصالح مؤسسة "تمن أمنية"، ونقل السائق إلى سجن المقاطعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل دراجين بحادث دهس أثناء سباق خيرى فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.