نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف جدارة 1444 الوظائف التعليمية وزارة التعليم من خلال منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات التقديم على وظائف جدارة 1444 في الوظائف التعليمية للمعلمين من وزارة التعليم عبر منصة مسار وجداره والتي تبدأ اليوم الأحد ولمدة سبعة أيام، كانت وزارة التعليم السعودية قد أتاحت أكثر من 11 ألف وظيفة في التخصصات التعليمية المختلفة من أجل التقديم فيها خلال العام الدراسي الحالي.

خطوات التقديم على وظائف جداره 1444

التسجيل على منصة جدارة عبر منصة مسار

تسجيل الدخول على جدارة والقيام بإختيار الوظائف التعليمية

العمل على ترتيب الرغبات المكانية.

العمل على متابعة كل الإعلانات الخاصة بوزارة التعليم

حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم وإكمال مسوغات التعليم.

العمل على إجراء الفحص الطبي.

يصدر بعد ذلك قرار التعيين للمعلمين بعد إجتياز الفحص الطبي والمقابلة.

تخصصات وظائف جدارة من منصة مسار

يذكر أن التخصصات المستهدفة من أجل التقديم في وظائف جدارة هي الرياضيات والإنجليزي وإدارة الأعمال والمهارات الرقمية والفيزياء والكيمياء والأحياء.

شروط التقديم في وظائف جدارة 1444 عبر منصة مسار

يجب إستيفاء الشروط والحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

تحقيق المعايير المهنية والشروط الخاصة بمزاولة مهنة التعليم.

العمل على معادلة الشهادة الجامعية حال الحصول عليها من خارج المملكة عبر وزارة التعليم.

الإدارات التعليمية الخاصة بوظائف جدارة 1444 عبر منصة مسار

تحدد العمل بخصوص وظائف جدارة عبر منصة مسار في عدد من الإدارات التعليمية وأهمها الرياض والزلفي والمجمعة والعلال والمخواة وحفر الباطن وعفيف وشقراء وظهران الجنوب والحدود الشمالية وحائل والمنطقة الشرقية ورجال ألمع والقنفدة والأفلاج والجوف والحوطة والخرج والرس وسراة عبيدة والقريات.

موعد التقديم في وظائف جدارة 1444 عبر منصة مسار

تحدد التقديم في وظائف جدارة 1444 في الوظائف التعليمية من خلال منصة مسار من الأحد الثاني من محرم 1444 والموافق 31 يوليو 2022 في التاسعة صباحا وحتى الأحد التاسع من محرم الموافق السابع من أغسطس 2022 في الثانية عشرة صباحا.

موعد إعلان نتائج وظائف جدارة 1444 عبر منصة مسار

من المرتقب الإعلان عن نتائج التقديم في وظائف جدارة في الوظائف التعليمية يوم السبت 15 محرم 1444 والموافق 13 أغسطس 2022 لكل المتقدمين في الوظائف التعليمية والمتقدمين في وظائف جدارة 1444 في الوظائف التعليمية.

يذكر أن التقديم في وظائف جدارة يستمر لمدة سبعة أيام وستتم إعلان نتائج وظائف جدارة في الوظائف التعليمية الأحد في منتصف الشهر، خاصة وأن التقديم يبدأ وسط حالة من الترقب بين أوساط المتقدمين من أجل التقدم في منصة جدارة، وحددت منصة مسار عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في الوظائف التعليمية المختلفة عبر جدارة من أجل مزيدا من التركيز وضمان أن تكون الأوراق والبيانات صحيحة.

هذا وتتواصل أعمال التقديم لكل المعلمين الجدد في السعودية لمدة سبعة أيام لحين إنتهاء مدة التقديم في الوظائف التعليمية التابعة لوزارة التعليم، خاصة وأن الوظائف التعليمية تعد المناسبة لكل المتقدمين في كل التخصصات ممن يسعوا إلى التعيين في تلك الوظائف التعليمية في وزارة التعليم للوظائف التعليمية المختلفة التابعة لمنصة جداره والخاصة بمنصه مسار بعد فتح الرابط للتقديم.