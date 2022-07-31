نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول يبحث عليها ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة فى ظل استمرارية عقد اختبارات السادس الاعدادي على مستوى جميع المحافظات العراقية سواء فى الكرخ ان كانت الكرخ الاولى او الثانية او الثالثة او محافظة البصرة والنجف وبغداد وجميع المحافظات العراقية، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج السادس الاعدادي فى العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به من خلال السطور التالية من تلك المقال الآن

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

تعقد في الفترة الحالية اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول، على ان تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعدما ينتهي جميع الطلاب من الاختبارات المقررة عليهم اول بأول حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بعد يوم 9 أغسطس وهو يوم انتهاء الطلاب من اتمام عقد جميع اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول من مهمة رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن جميع الطلاب بعد انتهاء لجان التصحيح والكنترول من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي فقط، لذا ومن خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن نعمل على عرض بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور ان يتم ظهورها الرسمي

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بالجدير بالاشارة على ان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل جاء على النحو التالي:-