نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول يبحث عليها ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة فى ظل استمرارية عقد اختبارات السادس الاعدادي على مستوى جميع المحافظات العراقية سواء فى الكرخ ان كانت الكرخ الاولى او الثانية او الثالثة او محافظة البصرة والنجف وبغداد وجميع المحافظات العراقية، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج السادس الاعدادي فى العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به من خلال السطور التالية من تلك المقال الآن
نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
تعقد في الفترة الحالية اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول، على ان تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعدما ينتهي جميع الطلاب من الاختبارات المقررة عليهم اول بأول حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بعد يوم 9 أغسطس وهو يوم انتهاء الطلاب من اتمام عقد جميع اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول من مهمة رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن جميع الطلاب بعد انتهاء لجان التصحيح والكنترول من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي فقط، لذا ومن خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن نعمل على عرض بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور ان يتم ظهورها الرسمي
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
بالجدير بالاشارة على ان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل جاء على النحو التالي:-
- ابدء بالتوجه الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- قم باختيار ايقونة نتائج الامتحانات
- قم باختيار خانة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي
- قم بتحديد الدور الاول
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي ورقم الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- قم بتدوين وتحديد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها
- قم بالنهاية على النقر على ايقونة عرض او استعلام حتى تكون النتيجة امامكم على الفور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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