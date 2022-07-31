نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عروض لولو على الأجهزة الكهربائية والشاشات 4K؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخلت عروض لولو على الأجهزة الكهربائية إطار العروض الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، واستطاع المتجر أن يقدم أيضًا عروض موبايلات لولو منها خصومات على الأجهزة الذكية، أما الأجهزة الكهربائية فهي عبارة عن مجموعة من الأجهزة الرئيسية أو الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات وأجهزة تحضير القهوة في المنزل ويمكن الشراء من عروض لولو ماركت السعودية في الفترة الحالية والاستفادة من خصومات حتى 50% وهي أجدد العروض.

عروض لولو على الأجهزة الكهربائية

هناك منتجات متعددة من الأجهزة الرئيسية يمكن شرائها من خلال عروض لولو على الأجهزة الكهربائية في السعودية ومن بين تلك الأجهزة هي غسالة إل جي 12 كيلو جرام سعرها في العروض 8999 ريال سعودي، كما يمكن شراء الحجم الأقل وهو 6 كيلو جرام من الغسالة بسعر 3499 ريال سعودي، ومتوفر كاندي غسالة ملابس بالفتحة من الأمام بسعر 1849 ريال سعودي.

وهناك خصم مميز على غسالة ال جي التحميل العلوي وحجمها 14 كيلو جرام بسعر 3499 ريال سعودي، بينما وصل سعر سوبر كنرال الغسالة ذو التعبئة العلوية إلى 999 ريال سعودي ويمكن شراء إيكون فريزر أفقي بسعر تصل إلى مائتي لتر بسعر 1199 ريال سعودي، أما هاس موقد الطهي أربع شعلات فسعره في العروض الجديدة 899 ريال سعودي.

كما يمكن شراء غسالة الصحون ايلكترولكس المميزة بسعر 1699 ريال سعودي، أو شراء هاس مكيف سبليت واحد ونصف طن تبريد بسعر 2249 ريال سعودي، وعند الحصول على مكيف الهواء سبليت سوبر جنرال سيكون السعر في عروض لولو هايبر ماركت 2049 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت على الشاشات

هناك مجموعة من الخصومات على الشاشات الذكية وخصوصًا شاشات إل جي، فعند شراء شاشة إل جي فور كي بحجم 55 بوصة سيكون السعر 5999 ريال سعودي، بينما عند شراء مقاس 65 بوصة سيكون السعر 8999 ريال سعودي، أما عند شراء شاشة نيكاي إل إي دي بمقاس 32 بوصة فقط سيكون السعر 349 ريال سعودي.

ووفر المتجر عروض على شاشات توشيبا مثل شاشة توشيبا 58 بوصة سمارت فور كي إتش دي بسعر 2099 ريال سعودي، وشاشة باناسونيك التي تعمل بنظام الأندرويد مقاس 32 بوصة بسعر 799 ريال سعودي في العروض.