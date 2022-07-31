عاجل .. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم المعلُن من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم المعلن من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الان نكشفه اليكم فى ظل ارتفاع حدة البحث على جوجل حول التعرف على مجريات هذا الدعم الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية السعودية لمساعدة المستفيدين منه فى دعم شهري يصرف إليهم بشكل شهري على نحو نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

التساؤلات تدور حالياً حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المتطور الذي أصبح بنسبة كبير محل اهتمامات عدد كبير من مواطنين المملكة العربية السعودية كون يعد احدى البرامج المدعومة من الحكومة السعودية للاجل صرف بدل غلاء معيشة وبدل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم ومواطني المملكة العربية السعودية، على ان يعتبر برنامج دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور احدي البرامج التي تدخل في هدف مساعدة مواطني المملكة العربية السعودية ليتم الإعلان بشكل رسمي على تحديد موعد صرف الدفعة القادمة من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور على شكل ننقله ونوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية

تأكيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

تم التأكيد على ان يكون ميعاد صرف الدفعة القادمة من مستحقات الضمان الاجتماعي المطور صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الاول من اغسطس والثالث من شهر محرم هجرياً مع إمكانية تمديد فترة التسجيل على الحصول على دعومات الضمان الاجتماعي المطور حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل على ان يستهدف هذا النظام أشد الأسر فقراً والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الدخل المنخفض والمحدود والمطلقات والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي وغيرها من ضوابط وشروط خاصة تحت هدف توجيه معاشات الضمان الاجتماعي المطور الى الاسر التي تحتاج على صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور فقط، هذا ومع العلم على ان معاشات الضمان يتم صرفها شهرياً من خلال إيداع مستحقات المواطنين فى الحسابات البنكية وغيرها من الوسائل العديدة والمختلفة لأجل توصيل مستحقات دعم الضمان الاجتماعي المطور الى المقبولين فى نتائج أهلية صرف الضمان ، على ان نوافيكم على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك المستحقات