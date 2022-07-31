نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أغسطس 2022 أسعار البنزين الجديدة في الأردن انخفاض الأسعار العالمية 95 ينخفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنون في الأردن عن أسعار البنزين الجديدة في الأردن، والتي ستطبق مع مطلع شهر أغسطس القادم، والمعروف أن لجنة تحديد أسعار الوقود في الأردن تعقد اجتماع دوري كل شهر، لتحديد أسعار جميع المشتقات البترولية، والتي تطبق مع مطلع كل شهر، وتعتبر الأردن من الدول التي أسعار المشتقات البترولية بها مرتفعة في المنطقة، فهي ثاني أغلى سعر للبنزين في العالم العربي بعد المملكة المغربية، وتشير الإحصاءات أن أسعار بنزين 95 في الأردن أعلى من مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

أسعار البنزين الجديدة في الأردن

صرح الخبير في شؤن الطاقة عامر الشوبكي في مداخلة له مع قناة رؤية الأردنية، أن أسعار النفط العالمية في حالة انخفاض مشيراً إلي وجود خلل في أسعار المشتقات النفطية في الأردن، وأرجع الشوبكي هذا الخلل في قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات في الأردن، وليس الأسعار العالمية وقال أن أسعار الديزل والكاز منخفضة بالمملكة بالمقارنة بالأسعار العالمية، في حين أن سعر بنزين 95 أعلى من السعر العالمي.

سعر البنزين في الأردن شهر أغسطس 2022

تجتمع اللجنة المختصة بتحديد الأسعار اليوم، ليتم إعلان الأسعار الجديدة التي ستطبق مع مطلع يوم الإثنين 2022/08/01 برئاسة المهندسة أماني عزام، لتحديد الأسعار الجديدة ويأمل المواطنون أن تنخفض الأسعار بعد أن ارتفعت على مدار الشهور الثلاث الماضية، بما أن الأسعار تم ربطها بالأسواق العالمية وفي حالة أن تم الاحتكام إلي السوق العالمي للأسعار فيجب تخفيض أسعار بنزين 95، وفيما يلي أسعار البنزين المعمول بها الآن قبل الاجتماع.

أسعار المحروقات في الأردن

بنزين أوكتين 95 1240 فلس/ لتر بنزين أوكتين 90 955 فلس / لتر أسعار الديزل 720 فلس / لتر أسعار الكيروسين 720 فلس / لتر سعر أسطوانة الغاز 7 دنانير للأسطوانة

أسعار البنزين شهر أغسطس في الأردن

يتوقع الخبراء في المملكة الأردنية أن يتم تثبيت سعر المحروقات في الأردن خلال شهر أغسطس القادم، وعدم خفضها على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، نتيجة عجز الموازنة الكبير في الأردن وارتفاع أسعار معظم الأشياء، وهو ما سيكون له أثر سيء على المواطن، الذي يرغب في انخفاض الأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار البنزين في الفترة الماضية.