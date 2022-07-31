روسيا تصنف أمريكا والناتو تهديدات رئيسة للأمن القومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 06:28 مساءً - صنفت العقيدة البحرية الروسية الجديدة، كلًّا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” بأنهما تمثلان تهديدات رئيسة للأمن القومي الروسي، وفقًا لوكالات إخبارية، اليوم الأحد 31 يوليو 2022.

وأشارت الوثيقة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سعي الولايات المتحدة للهيمنة البحرية العالمية ونمو نشاط حلف الناتو يمثلان تهديدًا رئيسًا للأمن البحري القومي الروسي.

ولفتت الوثيقة أيضًا إلى أن التحديات والتهديدات الرئيسة للأمن البحري القومي والتنمية المستدامة للاتحاد الروسي في ما يتعلق بمحيطات العالم هي المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة نحو الهيمنة في محيطات العالم وتأثيرها العالمي في تطوير العمليات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام اتصالات النقل وموارد الطاقة لمحيطات العالم.

وشددت العقيدة كذلك على أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريجيًّا بالقرب من الحدود الروسية وانتشار عدد متزايد من التدريبات البحرية في المناطق المتاخمة للمياه الروسية، يعد تهديدًا للأمن القومي الروسي مباشرة.