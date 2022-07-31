لوفتهانزا: 134 ألف مسافر تضرروا من إلغاء الرحلات لمدة 48 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 06:28 مساءً - تأثر حوالي 134 ألف مسافر بالرحلات التي ألغتها الخطوط الألمانية "لوفتهانزا"، يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 27 يوليو الجاري فقط.

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا أنها اضطرت إلى إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بسبب الإضراب الحادث بالمطارات، موضحة أن الإضراب التحذيري الذي أعلنته نقابة العاملين كان له تأثير تشغيلي كبير في منتصف موسم الذروة، وبالتالي اضطرت شركة الطيران إلى إلغاء برامج الطيران بالكامل تقريبًا في محوريها في فرانكفورت وميونخ.

وقالت لعملائها: "سوف تضطر لوفتهانزا إلى إلغاء برنامج الرحلات بالكامل في فرانكفورت وميونيخ يوم الأربعاء"، وبالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع القادمة، بداية موسم العطلات في بافاريا وبادن فورتمبيرغ، تعمل لوفتهانزا بشكل ثابت لإعادة عمليات الطيران إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، موضحة أن آثار الإضراب قد تؤدي إلى إلغاء الرحلات الفردية أو تأخيرها فيما بعد.

وأكدت شركة الطيران الألمانية، أنها تحاول إعادة عملية السفر إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، فقد لوحظ أن بعض الاضطرابات قد تحدث في الأيام المقبلة لأن الإضراب قد يؤدي إلى عمليات إلغاء فردية أخرى، فيما تظهر البيانات التي قدمتها لوفتهانزا أنه تم إلغاء ما مجموعه 32 رحلة في فرانكفورت، و15 رحلة أخرى في ميونيخ يوم 26 يوليو.

وكشف نفس التقرير عن إلغاء 646 رحلة في فرانكفورت، وإلغاء 330 رحلة في ميونيخ في نفس اليوم، ونتيجة لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، تأثر 92000 مسافر في مطار فرانكفورت، وتأثر 42000 مسافر آخر في مركز ميونيخ.

وقال مايكل نيجيمان، كبير مسؤولي الموارد البشرية ومدير العمل في دويتشه لوفتهانزا إيه جي: "من المتوقع الآن أن تقوم لوفتهانزا بإبلاغ المتضررين بشأن إعادة الحجز أو غيرها من الاحتمالات البديلة، ولكن استمرار العمل يمثل ضغطا كبيرا على موظفينا".