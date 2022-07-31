مقتل 20 إرهابيا بغارات جوية وقصف مدفعى فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، فإن "سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنا هجوما يومى الخميس والجمعة الماضيين استهدف مواقع للإرهابيين فى منطقة الغابات فى نوواهو وكونكونموجريه (وسط شرقى البلاد)".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل قرابة 20 من العناصر الإرهابية وتدمير معدات عسكرية".

وفى الـ13 من يوليو الجارى، أعلن الجيش، فى بيان، تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا وتفكيك قواعد والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وذلك خلال عملية عسكرية برية وجوية شمالى البلاد.

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمى "القاعدة"، و"داعش"، [الإرهابيان المحظوران فى روسيا وعدد كبير من الدول] فى بوركينا فاسو غربى إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابورى، فى يناير الماضى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليونى شخص داخليا.