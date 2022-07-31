الأرصاد اللبنانية تحذر من خطر اندلاع حرائق غدا لارتفاع الحرارة إلى 40 درجة

جدة - نرمين السيد - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية فى لبنان من خطر اندلاع حرائق فى المناطق الداخلية، غدا الاثنين، نتيجة الارتفاع فى درجات الحرارة، والتى من المتوقع أن تسجل 40 درجة مئوية فى المناطق الداخلية، فيما تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا من الحرارة المسجلة مما يزيد الإحساس بالحر.





وتوقعت الأرصاد اللبنانية فى بيان اليوم أن يسود غدًا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعًا عن الحرارة المسجلة التى تلامس الـ 40 درجة فى المناطق الداخلية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. وتضمنت التوقعات تسجيل درجة حرارة تصل إلى 32 درجة على السواحل و27 درجة فوق الجبال. يذكر أن صيف العام الماضى شهد العديد من الحرائق الشاسعة التى التهمت مساحات واسعة من الغابات والأشجار العتيقة. وأوضحت الأرصاد اللبنانية أن طقس الثلاثاء والأربعاء من المتوقع أن يظل قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاؤها حارة نسبيا خاصة فى المناطق الداخلية، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تتراوح نسبة الرطوبة بين 50 و60 %، فيما تنشط رياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلو مترا فى الساعة.

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