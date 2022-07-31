مقتل 7 مدنيين على الأقل إثر هجوم مسلح شرقى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، فإن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة شنت أمس، هجوما استهدف قرية سوبا كالاو ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل".
وأفاد بقيام المسلحين بنهب العديد من الممتلكات والماشية.
ونقل "راديو أوكابى" عن الناطق باسم قطاع العمليات "سوكولا 1"، أنطونى موالوشى، قوله إن "قوات الجيش انتشرت فى المنطقة لدحر العدو الذى لجأ إلى محيط منتزه فيرونجا الوطنى".
وفى الـ27 من الشهر الماضى، لقى 24 مدنيا مصرعهم وفُقد آخرون إثر هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" استهدف عدة قرى فى منطقة "ماموف" شرقى الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إضرام النيران فى العديد من المنازل.
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