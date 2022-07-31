اعتقال 6 دواعش فى العراق

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال جهاز الأمن الوطنى، إن قواته فى محافظة نينوى "تمكنت بعد جهد استخبارى من اعتقال ستة إرهابيين فى تنظيم داعش، صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية، فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى".

كما أشار البيان إلى أن المعتقلين "ينتمون لما كان يسمى سابقًا ولاية نينوى، وعملوا ضمن ديوان الجند فى داعش بصفة مقاتلين، وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".