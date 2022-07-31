بالاسماء : تشكيلات إدارية جديدة في “الداخلية” الاردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه إجراء تشكيلات في الوزارة لاعتبارات إدارية، بدءا من يوم غد الاثنين، تشمل تعيين المحافظ محمد مبارك الرفايعة مديرا لمديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة ونقل مدير مديرية حقوق الإنسان المحافظ غسان علي الكايد مديرا لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة. كما قرر تعيين المحافظ إسماعيل محمد الصرايرة مديرا لمديرية حقوق الإنسان / مركز الوزارة ونقل متصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة حمدان فهد السرحان نائبا لمحافظ إربد ومتصرفا للواء قصبة إربد ونقل متصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة عاصم موسى النهار نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء قصبة الزرقاء.

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