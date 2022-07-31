شاهد بكاء المصري وعطيه على انشودة موطني في مهرجان جرش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- تأثر النائب خليل عطية ورئيس الوزراء الاسبق بانشودة " موطني " خلال تأديتها من قبل الفنانة الفلسطينية دلال ابو آمنة في مهرجان جرش . وقدمت ابو آمنه مجموعة من الاغاني الوطنية والفلسطينية التي ابهرت الحضور . وحضر الحفل مجموعة من السياسيين والفنانيين الاردنيين . فيديو :

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