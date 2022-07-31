الاردن : استحداث نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي إن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لكافة التشريعات المتعلقة بالقطاع العام، مشيرا إلى إلى ضعف في الامتثال لبعض التشريعات ويوجد تشريعات بها لبس.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الأحد على هامش إطلاق خارطة تحديث القطاع العام، كشف الجازي عن قانون جديد لوزارة التخطيط، واستحداث نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية، وتعديل شمولي لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف “نهدف للوصول لتشريعات داعمة للتكنولوجيا ومواجهة المخاطر المحتملة مستقبلا”.