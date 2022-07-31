شروط اشراك متقاعدين عسكريين اردنيين لحفظ النظام بمونديال قطر 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- تنوي ادارة شؤون المتقاعدين العسكريين في مديرية الامن العام اشراك متقاعدين في مودنديال قطر 2022 . وقالت معلومات : ان المتقاعدين سيشاركون بحفظ النظام بالمونديال لمدة 3 اشهر . وتاليا الشروط :

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