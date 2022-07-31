إسبانيا: موجة الحر قتلت 2064 شخصا خلال شهر يوليو وحده

جدة - نرمين السيد - وأشار نظام مراقبة الوفيات اليومية بمعهد كارلوس الصحى، إلى أن الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، كانت أقل من هذا العدد بنحو أربع مرات، خلال نفس الفترة من العام الماضى، حسبما نقلت وكالة "نوفوستى".
وبحسب البيانات التى نشرها موقع المعهد الإسبانى، فمن بين إجمالى الوفيات، كانت 1321 حالة وفاة فوق سن الـ85 عاما، و470 آخرين تتراوح أعمارهم بين 75 و84، إضافة إلى 176 حالة بين سن 65 و74، وما يصل إلى 83 كانوا بين 45 و64.
كما أشارت البيانات إلى وفاة عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت البيانات أن العدد الأكبر للوفيات سقط يومى 18 و19 يوليو الجارى، عندما كان متوسط درجة حرارة الهواء فى جميع أنحاء إسبانيا يقارب 38 إلى 40 درجة مئوية.
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