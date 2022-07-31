عاصر حربى كوريا وفيتنام.. وفاة الرئيس الفلبينى السابق فيدل راموس

جدة - نرمين السيد - توفى رئيس الفلبين السابق، فيدل فالديز راموس، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 94 عاما، وهو الجنرال البارز الذى تلقى تدريباته فى الولايات المتحدة، وعاصر حربى كوريا وفيتنام، ولعب دورًا رئيسيًا فى انتفاضة 1986 المؤيدة للديمقراطية فى الفلبين.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، قال نورمان ليجاسبى، أحد مساعديه القدامى، أنه تردد على مستشفى فى السنوات الأخيرة بسبب مرض فى القلب، وكان يعانى الخرف، لافتًا إلى أن بعض أقرباء راموس كانوا معه عندما توفى اليوم فى "مركز ماكاتى الطبى" بالعاصمة مانيلا.

وأشار ليجاسبى، إلى أن الأسرة ستصدر بيانًا بشأن وفاته فى وقت لاحق من اليوم، قائلاً: "لقد كان أيقونة.. لقد فقدنا بطلاً وفقدت أبًا".

وفى بيان لها، قدمت السكرتيرة الصحفية للرئيس الفلبينى، تريكسى كروز أنجيليس، تعازيها لأسرة راموس، قائلة: "إنه يترك وراءه إرثًا ناصعًا ومكانة بارزة فى التاريخ لمشاركته فى التغييرات العظيمة التى شهدها بلدنا، سواءً كضابط عسكرى أو مسؤول تنفيذى".

وشغل راموس منصب رئيس الفلبين فى الفترة من عام 1992 حتى عام 1998.