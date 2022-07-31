إصابة مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فأن نتيجة اختبار المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش حول الإصابة بفيروس كورونا، إيجابية.

فى غضون ذلك، بدأت فى إسرائيل عملية التسجيل لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة ضد فيروس كورونا.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ارتفعت إلى 576 مليونا و819 ألفا و580 إصابة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و399 ألفا و498 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 91.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و29 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ678 ألفا و486 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و357 حالة وفاة.