تهمة القتل القصد مكرر مرتين لقاتلة اطفالها في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- اسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل القصد المكرر مرتين للام التي اقدمت على قتل طفليها في سحاب .
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمة قالت إن سبب خنقها لطفليها يعود لرغبتها بإنهاء حياتهما حتى يرتاحا منها.
وقال مصدر مطلع على التحقيق ، أن الأم بعد ارتكابها للجريمة اتصلت برقم الطوارئ، وأبلغت عن جريمتها .
وما زال التحقيق جاريا .
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