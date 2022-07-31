الملكة مهنئة بالعام الهجري الجديد: اللهم اجعله عام رحمة وسلام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقالت جلالتها، في تغريدة عبر تويتر، "عام هجري مبارك، اللهم اجعله عام رحمة وسلام في كل بقاع الأرض". — Rania Al Abdullah (@QueenRania) عام هجري مبارك، اللهم اجعله عام رحمة وسلام في كل بقاع الأرض — Rania Al Abdullah (@QueenRania) July 29, 2022 — Rania Al Abdullah (@QueenRania)

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