رئيس وزراء النرويج يتوقع سنة صعبة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء فى بلاده

جدة - نرمين السيد - و فى مقابلة مع صحيفة "Dagsavisen"، قال جار ستور: "نحن ندرك تمامًا أننا سندخل فى هذه السنة التى ستتطلب منا بذل الكثير من الجهود"، لافتًا إلى أنه "لم يعد هناك المزيد من الأوهام، ولكن حكومتنا لا تشعر بالاكتئاب بسبب ذلك".

وأوضح رئيس وزراء النرويج، أن إحدى المشاكل الرئيسية فى البلاد هى أسعار الكهرباء المرتفعة، والتى قامت السلطات بالتعويض عنها فى الأشهر الأخيرة، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال، حطمت الأسعار رقما قياسيا ساد لفترة طويلة فى جنوب البلاد.

كما أشار جوناس جار ستور، إلى استمرار المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.