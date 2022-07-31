روسيا تكشف مصدر الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت النائبة عن شبه جزيرة القرم أولجا كوفيتيدى - أن "الهجوم بالطبع لم يأت من الخارج بل من أراضى سيفاستوبول، وتجرى تحقيقات فى المدينة للعثور على منظمى هذا العمل الإرهابى".
وشددت على أن الحادث يعتبر بلا شك عملا إرهابيا، وأن المسؤولين عنه سيعاقبون، مؤكدة أن الوضع فى سيفاستوبول يسوده الهدوء.
من جهتها، نفت أوكرانيا مهاجمة مقر أسطول البحر الأسود الروسى فى القرم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح.. ووصفت الاتهامات الروسية بأنها "استفزاز متعمد".
وأعلن حاكم سيباستوبول الواقعة فى شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف، فى وقت سابق، وقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسى للبحر الأسود فى مدينة سيباستوبول، ما أسفر عن جرح ستة أشخاص.
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