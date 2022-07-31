دولة جديدة تسجل أول إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال معهد الصحة العامة بجمهورية الجبل الأسود: "حدد المختبر التابع لقسم التشخيص الجزيئى التابع للمعهد، وبالتعاون مع معهد علم الفيروسات واللقاحات والأمصال تورلاك فى بلجراد، الحالة الأولى لمرض جدرى القردة. وبذلك أدرج الجبل الأسود فى قائمة 79 دولة حيث تم تسجيل هذا المرض".
وذكر البيان، أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمريض والأشخاص المخالطين له لمواجهة انتشار هذا المرض المعدى. كما تم إخطار جميع المؤسسات المختصة وفقا للبروتوكولات الوطنية والدولية".
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشى مرض جدرى القرود، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هذا التفشى يمثل خطرا "معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".
وجدرى القرود هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.
ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.
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