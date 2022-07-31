الصومال: «الشباب» الإرهابية تعدم 7 أشخاص بمزاعم التجسس

جدة - نرمين السيد - كشفت جماعة "الشباب" الإرهابية، اليوم الأحد، عبر منصتها الدعائية الرئيسية، إنها أعدمت 7 أشخاص فى الصومال، بزعم أن 6 من هؤلاء القتلى كانوا جواسيس يعملون فى المخابرات الأمريكية والصومالية، ومسؤولين عن مقتل أعضاء رفيعى المستوى بالجماعة.





ووفقًا لتقارير صومالية، فقد جرت عمليات الإعدام فى منطقة "باى" جنوب الصومال، وبالقرب من العاصمة مقديشيو. كما أشار مسؤول إلى أن عشرات من المدنيين أجبروا على مشاهدة تنفيذ عمليات الإعدام التى نفذها الإرهابيون. ويشهد الصومال، منذ سنوات، أعمال عنف على أيدى حركة الشباب الإرهابية، التى تسيطر على مساحات واسعة من الأراضى فى المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال، الذى يبلغ تعداد سكانه حوالى 16 مليون نسمة.

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