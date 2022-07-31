العالم اليوم - 29 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 11 شهرا

انتم الان تتابعون خبر 29 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 11 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 04:18 مساءً - ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1 بالمئة لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي يوم الأحد.

وأضاف البنك المركزي أن التحويلات التي يرسلها العاملون بالخارج إلى مصر سجلت في مايو منفردا حوالي 2.4 مليار دولار منخفضة بشكل طفيف عن نفس الشهر من العام السابق عندما سجلت نحو 2.6 مليار دولار.

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد الموارد المهمة للعملة الصعبة في مصر، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي السابق 2020-2021 نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي المصري في أول يوليو من كل عام وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.