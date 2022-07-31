رقم صادم.. ارتفاع جديد فى إصابات جدرى القرود بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمركز الأمريكى اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بلغت 1345 حالة فى ولاية نيويورك الأمريكية وحدها، ويليها ولاية كاليفورنيا التى سجلت 799 حالة، تلتها ولاية إلينوى بـ419 حالة وفلوريدا بـ373 حالة.

وكانت إدارة الشؤون الصحية بولاية نيويورك قد أعلنت يوم الجمعة "حالة الطوارئ" بسبب تزايد عدد الإصابات حيث إنها أكثر الولايات تأثرا.

وأعلنت ولاية سان فرانسيسكو أيضا حالة الطوارئ الصحية بعد الزيادة السريعة فى عدد الإصابات إلى 261 حالة حتى يوم الجمعة الماضى.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، كانت قد أعلنت رسميا عن خطتها فى تعزيز توزيع اللقاحات من نوع "جينوس" فى مختلف الولايات والمدن الأمريكية حيث إنها حاليا بصدد شراء 5 ملايين جرعة لقاح ضد جدرى القرود.