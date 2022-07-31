بيلوسى: الجولة الآسيوية تؤكد التزام أمريكا إزاء حلفائها فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، اليوم الأحد، أنها سوف تترأس وفدا للكونجرس يزور منطقة المحيط الهندى - الهادىء للتأكيد على التزام الولايات المتحدة إزاء حلفائها فى المنطقة.





وقالت بيلوسى فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن الوفد سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى فى كل من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لبحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة. وأضافت أنه "سيتم أيضًا مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادى والتجارة، والتصدى لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية". يذكر أن الوفد يضم أيضا، أعضاء الكونجرس جريجورى ميكس، ومارك تاكانو، وسوزان دلبين، وراجا كريشنامورثى، وآندى كيم.

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