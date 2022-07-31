تغريم ابن نتنياهو 300 ألف شيكل بسبب «التشهير والافتراء»

جدة - نرمين السيد - يدفع يائير نتنياهو، نجل زعيم حزب الليكود، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق بنيامين نتنياهو، غرامة مالية قدرها 300 ألف شيكل ـ ما يعادل 90 ألف دولار تقريبًا ـ بعد إدانته بتهمة "التشهير والافتراء".





وبحسب التقارير الإسرائيلية، فقد رفضت محكمة دائرة تل أبيب، استئنافًا قدمه يائير نتنياهو، ضد قرار محكمة الصلح الصادر فى عام 2021، والذى يفرض عليه دفع 287500 شيكل، تعويضًا للصحفى آفى الكالاى، المحرر السابق لموقع "والا"، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية ضد نجل نتنياهو، يتهمه فيها بـ"التشهير والافتراء". وبحسب نص القرار القضائى الجديد، فإنه سيتوجب على يائير نتنياهو، تسديد النفقات القضائية، وقدرها 30 ألف شيكل.

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