عاجل- الوسيط الأمريكى لترسيم الحدود يصل لبنان

جدة - نرمين السيد - وصل بيروت منذ قليل، كبير المستشارين الأمريكيين لشؤون الطاقة أموس هوكستاين، للقاء المسؤولين اللبنانيين ومتابعة المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.





واستقبلته فى المطار السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثى شيا، وعدد من أعضاء السفارة. ومن المنتظر أن يبدأ هوكستاين لقاءاته فى بيروت بعد قليل مع وزير الطاقة فى حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل فى ملف ترسيم الحدود البحرية يعد أمرا ضروريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية. وأكدت الخارجية الأمريكية التزام إدارة الرئيس جو بايدن، بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.

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