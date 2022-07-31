صحيفة: العقوبات تدفع الاتحاد الأوروبى للانتحار بأكبر أزمة مالية فى التاريخ

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى اكسبريس"، قال شارل أنرى جالوا، زعيم حركة "جيل الفيريكست أو Generation Frexit"، إنه "يجب وقف حرب العقوبات، وإلا ستواجه القارة الأوروبية خطر الانزلاق فى أكبر أزمة مالية فى التاريخ".
وتابع أنرى جالوا: "لقد قفز معدل التضخم إلى 8.9%، مع انخفاض اليورو إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار لأول مرة منذ 20 عاما".
وأشار زعيم حركة "جيل الفريكست"، إلى أن القيود المفروضة على روسيا تلحق الضرر بالاتحاد الأوروبى نفسه أكثر مما تلحقه بروسيا، موضحًا أن "بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى. وستعانى فرنسا أيضا، لأن روسيا كانت موردًا مهمًا للنفط بالنسبة لها".
وتابع: "أما الآن، فنشترى نفس الوقود عبر الهند والمملكة العربية السعودية، ولكن بتكلفة إضافية، ومع انخفاض اليورو، أصبح أكثر تكلفة. هذا نفاق واضح للغاية: لا يمكننا استبدال مصادر الطاقة الروسية بهذه الطريقة، ولا نملك حتى الوسائل اللازمة لذلك".
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