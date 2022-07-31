ألمانيا تلجأ لخيار جديد لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال ليندنر، "يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز، و لهذا السبب ينبغى عدم المضى قدما فى إنتاج الكهرباء بالشكل الذى يحدث به الآن لتفادى اندلاع أزمة جديدة فى اقتصاد البلاد"، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، لديه التفويض القانونى ليمنع ذلك.

وأوضح ليندنر، فى تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، أن هناك الكثير من الأمور التى تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر.

وكانت ألمانيا قد وجهت لروسيا، اتهاما بإثارة "لعبة قوة" فيما يخص صادرات الطاقة، وذلك بعد تقليص شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، إن "التوربينات "الخاصة بخط إمداد الغاز" موجودة وقد تمت صيانتها"، فى إشارة إلى التوربينات التى كانت روسيا قد استشهدت بها سابقًا كسبب لتقليل عمليات تصدير الغاز الطبيعى.

وأضافت "هوفمان" أنه "فى هذه المرحلة من الزمن، لا يتم الالتزام بعقود التوريد من قبل روسيا، ما نشهده هو بالفعل لعبة قوة، ولن نسمح لأنفسنا بالتأثر بذلك".