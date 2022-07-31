جدة - نرمين السيد - دعت روسيا، اليوم الأحد، الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التحقيق فى الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين، والذى أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لوسائل إعلام فى موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق فى الواقعة "من أجل إجراء تحقيق نزيه". وكانت الدفاع الروسية نشرت قائمة تضم أسماء 50 من أسرى الحرب، الذين قتلوا و73 مصابًا، فيما قالت إنها ضربة عسكرية أوكرانية بصاروخ "هيمارس" الأمريكى الصنع. بينما نفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها، متهمة المدفعية الروسية بأنها استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق فى استهداف مركز الأسرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.