نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة نقص راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم لشهر محرم 1444؟.. الموارد البشرية تُعٌلق موضحة سبب النقص في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين ، أوضحت الوزارة نقص في الإيداع لهذا الشهر الجاري 2022، هذا وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سبب هذا النقص بأنه بسبب عدم نزول الراتب الإضافي لهذا الشهر، كما أوضحت بأنه في المطلق هناك بعض المواطنين المُستحقين للدعم في المملكة ينزل لهم معاش الضمان المطور أقل من قيمة الدخل الذي يتم الحصول عليه شهرياً.

وقد صُمم سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور من أجل تسهيل معرفة كل مستفيد على مقدار الراتب الذي سوف يتم الحصول عليه، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على التطوير والنهوض بالدولة وتحقيق رؤية 2030م.

حقيقة نقص راتب الضمان المطور والقديم

كما ذكرنا سابقاً أن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن سبب نقص الضمان المطور والذي هو في الأساس برنامج لدعم الأسر السعودية الأكثر احتياجاً، حيث يوفر لهم الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية ليعيشوا حياة كريمة وآمنة، وعليه فإننا من موقعنا هذا سوف نوضح لكم هذه الأسباب المتمثلة في الآتي:

النقص في عدد المعالين أو قلة عدد المعالين.

الزيادة في مقدار الأصول التي يمتلكها المستفيد.

الزيادة في إجمالي الدخل المحتسب .

حدوث تغيير في النفقات.

في حال عدم توافر الأسباب السابقة وحدث نقص في راتب الضمان المطور، بإمكان المستفيد تقديم شكوى، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

طريقة تقديم الشكاوى بسبب نقص الضمان المطور

يُمكن للمستفيد تقديم شكوى عند التعرض إلى نقص في راتب الضمان المطور بدون أسباب معلومة، وطريقة تقديم الشكوى كالآتي:

يُمكن تقديم الشكوى إلكترونياً من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أو من خلال زيارة أقرب فرع ويمكن للمستفيد التعرف على أقرب فرع من خلال دليل الفروع للضمان المطور في السعودية، أو من خلال الاتصال هاتفياً على الرقم الموحد 19911.

عقوبات وأحكام

هناك عقوبات وأحكام خاصة بالضمان المطور، يجب العلم بها حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتعرض نفسك للعقوبة، وهي كالآتي: