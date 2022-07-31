نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نزل راتب الضمان اليوم؟ الدفعة السابعة محرم 1444 في البنوك sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اجابة سؤال هل نزل راتب الضمان اليوم، حيث يوجد مئات المواطنين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر يتسائلون عن موعد نزول رواتب دفعة الضمان الإجتماعي المطور في حساباتهم البنكية، حيث تم الإعلان عن حالة الأهلية منذ حوالي يومين من الآن، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن تفاصيل صرف الضمان، وهل سيتم تثبيت موعد الإيداع للمستفيدين كما في حساب المواطن، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل التي تهمكم في ثقفني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتعلن الوزارة كل شهر عن حالة الأهلية بعد دراستها لجميع المسجلين في برامج الضمان الاجتماعية، وهذا للتأكد ان هذا الشخص مستحق وان مجموع دخله لم يتجاوز الحد المانع، ولكن في بعض الاحيان يتم تغيير اهلية اشخاص مستحقين ومقبولين إلى غير مؤهل، ولهذا تفتح الوزارة باب تقديم الاعتراض لمدة 30 يوم من ظهور حالة أهلية الحساب.

وتم الإعلان عن اهليات للضمان وهذا لشهر أغسطس 2022 ميلادي، والموافق شهر محرم 1444 هـ، وعلى عكس العادة قامت بفتح باب الاعتراض الجديد ومراجعة طلبات الاشخاص المستحقين وقدموا اعتراض مبكرا، وتم قبولهم بالفعل، وسيتم إيداع الراتب لهم كالجميع في اليوم الذي سنخبركم به، فتابعوا حتى النهاية.

هل نزل راتب الضمان اليوم

ومن أهم الأسئلة التي زاد البحث عنها بين المستفيدين هو متى ينزل معاش الضمان وهذا بخصوص الشهر أغسطس الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يسأل المواطنون هذا السؤال دقيقة بدقيقة، وهذا سواء كانوا من الموظفين أو متقاعدي الضمان، فتابعوا معنا لتتعرفوا على موعد الإيداع في البنوك:

والاجابة هي ان الضمان لم ينزل اليوم الأحد، ولكن أعلنت العديد من حسابات المؤثرين في المملكة المقربين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام، إلا انه سيتم صرف في الموعد التالي:

متى ينزل الضمان الاجتماعي

وستنزل رواتب المعاش الخاص بالضمان للشهر الحالي، وفي في بداية الشهر الميلادي القادم، أي في تاريخ يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وهذا منطقي إلى حد كبير جدا حيث تم الصرف في آخر 3 أشهر في مواعيد مقاربة.

حيث إنه من شهر رمضان وشهر مايو ويونيو، تم الصرف والإيداع في بداية الشهر الميلادي، وهذا دلالة كبيرة إلى أنه سيتم تثبيت الصرف في بنك الراجحي والبنوك الأخرى في بداية كل شهر، وهذا كما كان يحدث في الضمان القديم.

كم نزل راتب الضمان الذي سأحصل عليه هذا الشهر

وفي حالة لم تكن تدري المبلغ الذي ستحصل عليه، فقد تم الإعلان عنه في موقع الدعم والحماية الاجتماعية الخاص بالضمان الحديث في ساعة نزول الأهلية، وهو ما يمكنكم عمله أيضا عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa .

. سجل دخولك برقم الهوية بالمملكة، وكلمة السر، أو عبر النفاذ الوطني.

في الصفحة الرئيسية الخاصة بك ستجد البيانات الخاصة بك وبالتابعين.

انزل إلى الأسفل حتى تجد تم التحقق.

اضغط على الدفعة، وفي حالة اذا كنت مؤهل، ستجد في التفاصيل قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه هذا الشهر (ريال سعودي).

الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد بالأردن ومتى استحقاق الدعم التكميلي؟