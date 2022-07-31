نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح وحيل و طريقة اللعب والمزايا ودليل المبتدئين في لعبة Among Us في المقال التالي

عمر شويل - جدة نصائح وحيل ومزايا لعبة Among Us هذا ما يرغب عدد كبير من المستخدمين معرفته، حيث أنه لعبة من طراز مختلف، فعلى الرغم من أنها لعبة يشترك بها عدد كبير من اللاعبين إلا أنها تتميز بطابع خاص بها يختلف عن اللعاب القتال، فهي تعتمد على اكتشاف من يقوم بالاحتيال والتواجد على سفينة الفضاء وهو لا يجب أن يتواجد عليها حتى يتم إنقاذ السفينة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال مقالنا التالي ما هي الحيل التي تساعد في التعرف على من يقوم بالاحتيال.

طريق لعب Among Us

تبدأ اللعبة بالانضمام إلى أحد فرق الدردشة المكونة أو من خلال إنشاء غرفة دردشة خاصة بك سواء يجعلها عامة، أو ربطها برمز محدد حتى يمكن للأصدقاء فقط الانضمام إليك، وتتكون اللعبة من 4-10 لاعبين.

بحيث يتم تحديد محتال واحد إلى 3 محتالين، ويقوم هذا الفريق بعمل تهريب في السفينة دون أن يشعر بهم طاقم السفينة، كما أنهم يقدمون المساعدة في الوقت حتى لا يتم التعرف عليهم، كما أن في استطاعتهم قتل الرواد الحقيقيين وهم يحاولون إنقاذ السفينة.

احتمالات الفوز في لعبة Among Us

توجد عدة احتمالات للانتهاء من اللعبة وفوز أحد الطرفين، وهي بفوز المحتالين سواء من خلال قتل الطاقم أو من خلال عدم قدرتهم على التوقف على التخريب.

أو من خلال فوز طاقم السفينة من خلال القبض على جميع المحتالين أو اكتمال المهام التي تم تحميلها لهم دون حدوث أي مشاكل في السفينة، وفي كلا الحالتين يعتبر طاقم السفينة هو الذي فاز في اللعبة.

نصائح للعب Among Us

تتوقف هذه اللعبة في براعة المحتال في كسب ثقة طاقم السفينة في أنه واحداً منهم، حتى لا يتم الشك في تصرفاته أو يتم القبض عليه في وقت مبكر.

لهذا فإن مساعدتهم في إتمام بعض المهام هو أمر جيد أو أنه يقوم بالتبليغ عن أي من الآخرين أو عن عملية تخريب قد تم حدوثها، وإذا كنت من طاقم السفينة فابحث دائماً عن الشخص الغائب أو الغير متواجد.