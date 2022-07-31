نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غضون ساعات منصة سلفة وتمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب أو وجود كفيل في المقال التالي

تمويل سلفة من أهم العمليات البحث بمجرد الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة، حيث تصل إمكانية التمويل إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي فوري وعاجل وبدون تحويل راتب او وجود كفيل، حيث توافق منصة سلفة والبنوك المتعاملة مع سلفة على تحويل المبلغ المطلوب من سلفة والطارئ بسرعة كبيرة طالما متوفر الشروط وسوف نوضح شروط التمويل بداخل المقال ونوضح كذلك اهم المزايا لتمويل سلفة والبنوك التى تتعامل مع سلفة وكيفية الحصول على التمويل، حيث تعتبر منصة سلفة واحدة من أهم المنصات والمؤسسات المالية في المملكة، وتقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين، بالإضافة إلى خلق قيمة إضافية لسوق التمويل السعودي من خلال عملية التمويل الفورية الصغيرة للأفراد عبر تطبيقها الذكي،وتقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع إلى الأفراد بداية من ألف ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد ميسرة تصل إلى 6 شهور،وتعمل منصة سلفة تحت إشراف البنك المركزي ومركز النقد السعودي. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سلفة: يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

يبدأ عمر المتقدم من 23 عام حتى 60 عام ولا يزيد عن ذلك

يكون الدخل الشهري للمتقدم 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. اهم مزايا الحصول على تمويل سلفة: تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

له أقل هامش ربح.

إمكانية وصول قيمة التمويل 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى

ولا يشترط وجود كفيل أو تحويل الراتب.

على فترات سداد ميسرة يحددها العميل تصل إلى 6 أشهر.

كما يتم تحويل الأموال في خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.

سهل الحصول على سلفة من خلال التمويل إلكترونيا دون الحاجة إلى النزول من المنزل. اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: البنك السعودي الفرنسي.

بنك البلاد.

بنك الأهلي NCB.

البنك السعودي للاستثمار.

مصرف الإنماء.

مصرف الراجحي.

البنك الأول.

بنك الجزيرة.

بنك ANB العربي.

بنك الرياض.

بنك ساب SAAB. كيفية الحصول على تمويل شخصي سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة.

القيام بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم تقوم بتسجيل البيانات وفي حالة أن المتقدم جديد وليس لديه حساب سابق يجب اختيار إنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

ثم عليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية وكلمة مرور.

ثم تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم عليك بتحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه وفترة السداد المناسبة.

ثم عليك بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. عمر شويل - جدة في غضون ساعات منصة سلفة وتمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب أو وجود كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في غضون ساعات منصة سلفة وتمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب أو وجود كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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