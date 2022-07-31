نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقدم على الوظائف التعليمية في جدارة 1444 masar.sa شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة التعليم السعودية باب التقديم على الكثير من الوظائف التعليمية، وأصبح ما يشغل الجميع الآن العديد من التساؤلات حول كيف اقدم على الوظائف التعليمية في جدارة 1444؟، حيث يتم التسجيل بداية من اليوم الأحد 31 يوليو 2022 الموافق 2 محرم 1444، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 الساعة الثانية عشر ظهراً، وسوف يتم التقديم من خلال شبكات الإنترنت بشكل إلكتروني عبر منصة جدارة، وسوف نتناول من خلال هذا التقرير خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444 وشروط التقديم.

جدارة الوظائف التعليمية 1444

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن فتح التقديم على الوظائف التعليمية 1444 بنظام التعاقد الرسمي، وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية للخدمات التعليمية، لكل من وظيفة المعلم والممارس في وزارة التعليم السعودية، وقد وفرت الوزارة نحو 11547 وظيفة تعليمية لسد الاحتياج في الوظائف التعليمية بالمملكة، وكذلك لتعزيز قوة التعليم في المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية جدارة

وقد حددت الوزارة عدد من الشروط للتقديم على الوظائف التعليمية 1444، وجاءت تلك الشروط وفقاً للنحو التالـــــــــي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالريوس في إحدى التخصصات المطلوبة.

كما يجب تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف.

بينما لابد أن يكون لدى المتقدم كافة المعايير والشروط الخاصة للتقديم على الوظائف التعليمية المختلفة.

وإذا كان المتقدم حاصل على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلة الشهادة في السعودية.

كيف اقدم على الوظائف التعليمية في جدارة 1444

ويتم التقديم عبر الوظائف التعليمية في السعودية من خلال منصة جدارة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص فيما يلــــــي: