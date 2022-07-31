تقديم كلية الشرطة academy.moi.gov.eg الدفعة الجديدة لحملي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والديبلومات، كما تقوم أكاديمية الشرطة الصرية باستقبال طلبات التسجيل من حاملي الشهادات العليا وفق مواعيد محدد للتقديم لكل فئة من الفئات، وتقوم أكاديمية الشرطة بوضع الشروط والضوابط الهامة لاستقبال الطلبات والموافقة عليها ويتم أيضا وضع فترة زمنية محددة للموافقة على الطلب.

قبول أكاديمية الشرطة

تقوم الأكاديمية العامة للشرطة في جمهورية مصر العربية ببداية استقبال طلبات التقديم للحاصلين على الثانوية العامة أو الذين لم تظهر نتائجهم بعد، وذلك بالتقديم والتسجيل في الموقع الإلكتروني واتباع خطوات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لحين الإعلان عن نتائج الطلاب، وتتميز الأكاديمية بالتدريب والرعاية التامة للطلاب الملتحقين بها حيث يحصل كل منهم على الخبرة والكفاءة اللازمة للعمل العسكري، كما يتم الحصول على الرواتب المالية والفرص في السكن والرعاية الصحية وفرص في الحج والعمرة وغيرها من الخدمات الخاصة التي يتم تقديمها لرواد العمل العسكري.

تقديم كلية الشرطة academy.moi.gov.eg شروط قبول أكاديمية الشرطة المصرية 2022 جميع المواعيد

وقد أعلنت الأكاديمية عن مواعيد التقديم فيها وشروط التسجيل والقبول، وهي الروط العامة بالعل العسكري، حيث يتم استقبال الطلبات من المواطنين من مؤهلات الثانوية العامة والأزهرية ومؤهل الديبلوم، كما يتم تحديد مواعيد خاصة لحاملي الشهادات العليا كذلك.

شروط تقديم كلية الشرطة 2022

يجب أن يكون مصري الجنسية من ابوين مصريين.

يكون حصل على الشهادة الثانوية أو الدبلوم أو في انتظار الإعلان عنها.

لا يجب أن يكون تقدم للعمل العسكري من قبل وتم رفضه لمشكلات أخلاقية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يتم عمل كشف طبي عليه على أن يكون لائق طبيا.

يتم الإقرار بالقوانين الخاصة بقواعد العمل العسكري المصري.

يجب ألا يكون متزوج في فترة الالتحاق بالأكاديمية.

لا يتجاوز الطول 170 سنتيمتر ولا يزيد العمر عن 22 عام.

موعد تسجيل الطلبات في أكاديمية الشرطة

حاملي الثانوية العامة من العام الماضي يبدأ في 1 أغسطس ويستمر حتى 18 أغسطس الحاصلين على الثانوية العامة أو الديبلوم أو الثانوية الأزهرية لهذا العام من 4 أغسطس وحتى نهاية الشهر. للحاصلين على شهادات عليا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2022

ما هي طريقة التسجيل في كلية الشرطة المصرية

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتقديم في أكاديمية الشرطة. يتم انتظار فتح باب التسجيل. يقوم بتسجيل الاسم رباعي.