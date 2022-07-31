عاجل- تصريح جديد من الرئيس الأوكرانى بشأن اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على اتفاقية تصدير الحبوب، قائلا إن "محصول بلاده هذا العام من الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة فى بلاده".





وكتب زيلينسكى على تويتر قائلا: "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف"، مضيفا "هدفنا الرئيسى هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الهجوم الروسى. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب"، وفقا لوكالة "رويترز".

يشار إلى أنه منذ أسبوعين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فى موانئها على البحر الأسود، التى قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.

ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.