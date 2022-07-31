بعد «تهديدات الصين».. رئيسة النواب الأمريكى تزور آسيا دون ذكر تايوان

وفى بيان صحفى، قال مكتب بيلوسى، إن "رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تقود وفدًا من الكونجرس إلى منطقة المحيطين الهندى والهادى، بما يشمل زيارات لسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان"، لافتًا إلى أن الزيارة ستشمل تلك الدول، لكنه لم يحدد ما إذا كانت بيلوسى ستقوم بزيارات أخرى.
وأشار البيان إلى أن "الجولة ستركز على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطى فى منطقة المحيطين الهندى والهادى".
وأشار التقارير الأمريكية إلى أن جريجورى ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سيكون من بين أعضاء الوفد المرافق لبيلوسى.
فيما تعتبر الصين أن زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان تحديًا لبكين، وإشارة تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال فى الجزيرة، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، إلا أنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.
ومن جانبه، شدد الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال اتصال مع نظيره الأمريكى جو بايدن، يوم الخميس الماضى، على ضرورة التزام واشنطن بمبدأ "صين واحدة"، محذرًا من أن "أولئك الذين يلعبون بالنار سيكتوون بها".
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