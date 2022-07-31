العالم اليوم - مصر.. قتيل و43 مصابا في حادث مروع بمرسى مطروح

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 02:15 مساءً - شهدت محافظة مرسى مطروح شمالي العاصمة المصرية القاهرة حادثا مروعا، صباح الأحد، بين حافلة سياحية وسيارة نقل، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 43 آخرين، بحسب ما أكده مسؤول حكومي لموقع "دوت الخليج".

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة مرسى مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، إن الحادث وقع بين حافلة ركاب سياحية كانت تقل مصطافين في طريق عودتهم إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي.

وأوضح، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن الحافلة اصطدمت بسيارة النقل من الخلف عند قرية جلالة غرب مدينة الضبعة، مما نتج عنه مقتل سائق الحافلة على الفور، فيما أصيب 43 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، تحركت الأجهزة المعنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة مطروح وتم الدفع بأكثر من 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأشار إلى أن 4 حالات بين المصابين شهدت تحسنا وخرجت من المستشفى بينما تتواجد 35 حالة في مستشفى الضبعة لتلقي العلاج أغلبهم من الأطفال، فيما تم تحويل 4 حالات أخرى تحتاج لرعاية خاصة إلى مستشفيات العلمين ومطروح العام.

يأتي ذلك فيما انتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه وكذلك انتقل رجال النيابة إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين.