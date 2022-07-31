مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا لشروح حول هيكلهم المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات فى الأعياد والمناسبات اليهودية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى فى الأقصى.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شقيقين من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصى محمد عمر مرار، وشقيقه كرم، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت: قصى نائل طقاطقة (19 سنة)، وعيسى لؤى ثوابته (19 سنة)، بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما.