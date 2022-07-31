رئيس سريلانكا: التضخم الحالى قد يرتفع أكثر.. ونحتاج لحكومة وحدة

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الرئيس السريلانكى - فى بيان، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد - إن الرئيس ويكريمسينجه أعرب عن رغبته للبدء فى "رحلة جديدة" من خلال تشكيل حكومة وحدة تجمع كل أحزاب البرلمان، مؤكدا أنها ضرورة لتمرير الإصلاحات.

وأكد الرئيس السريلانكى الذى تولى منصبه فى وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد سيستمر فى التراجع هذا العام بانكماش بنسبة 7.0%، موضحا أنه يتوقع انتعاشا العام المقبل حيث أنه يعمل على "إعادة استقرار الاقتصاد"، كما حذر من أن التضخم الذى يبلغ حاليا 60.8% قد يرتفع أكثر.

ويعانى سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبا منذ أشهر نقصا حادا فى الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائى وتضخما كبيرا.