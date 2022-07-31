بمرسومين.. بوتين يحدد عقيدة البحرية الروسية الجديدة فى خمس نقاط

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية، تتضمن العقيدة الجديدة للبحرية الروسية خمس نقاط، وهى: -يعتبر نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة فى المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسى للأمن القومى لروسيا لاتحادية. -عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة. -تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط ​​مهمة لضمان الأمن القومى لروسيا. -تتضمن العقيدة البحرية، وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية فى البحر الأحمر. - تنص العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية. وتم تعديل العقيدة البحرية وفقا للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة فى العالم "من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا"، حسب المرسوم. وبذلك، أصبحت العقيدة البحرية السابقة لروسيا، والتى تم اعتمادها فى 17 يونيو 2015، غير نافذة. كما أدرج المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكرى الروسى تعديلات فى مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية، حيث دخلت كلا الوثيقتين حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليهما.

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