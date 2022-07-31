بـ 9 قذائف.. أوكرانيا تقصف مدينتين جديدتين فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات ـ فى بيان، أن قوات كييف أطلقت نحو 500 قذيفة على أراضى دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت السلطات فى دونيتسك قد أعلنت أمس السبت، مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية.
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