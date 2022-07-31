عون: ملتزمون بالإصلاحات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن لبنان ملتزم بإجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة التعافي الاقتصادي.

وشدد، خلال اجتماعه مع المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق، الذي يضم إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان في الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة شمال إفريقيا، جان كريستوف كاريه، على أهمية التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي، والمشاريع التي تحققت خلال الأعوام الماضية وتلك التي هي في طور التنفيذ.

وأكد كاريه، من جهته، عزمه على متابعة التعاون مع المسؤولين اللبنانيين من أجل تحقيق أهداف البنك الدولي في دعم لبنان وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها والتحديات التي تواجهه".

--(بترا)

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