موعد عودة الطلاب 1444.. متى بدأيه الدراسة 1444هــ وفقًا لتحديد وزارة التعليم وموعد عودة الإداريين والمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رسميا خلال الأيام الأخيرة عن النظام والتفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد الذي يتضمن موعد بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وهو الموعد الذي سوف يتم اتباعه خلال عودة الحضور لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية خلال الفترة العميلة، وذلك في أطار كشف الوزارة بشكل رسمي عن النظام الدراسي المتبع في العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد العودة إلى المدارس لجميع الطلاب في السعودية من قبل وزارة التعليم.

وزارة التعليم السعودية تعلن موعد عودة الطلاب 1444 للدراسة في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن تفاصيل سير الدراسة في السعودية للعام الجديد بجميع المراحل الدراسية، حيث أكدت الوزارة القرار الذي جاء يتضمن العمل بنظام الثلاثة فصول الدراسية الذي قد تم اعتماده رسميا خلال العام الماضي، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم في المملكة نظام الحضور في العام الدراسي السابق، كما تم طرح التقويم الدراسي الخاص بالطلاب في السعودية لجميع المراحل، الذي يتضمن موعد بداية الدراسة ونهايتها لجميع الصفوف.

موعد بداية العام الدراسي 1444 في السعودية

ومن المقرر أن يتم يتم عودة المشرفين التربويين والعاملين بمكاتب التربية في المراحل التعليمية المختلفة للعام الجديد رسميا بداية من يوم الثلاث الموافق يوم يوم الاثنين 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م، في حين من المقرر ان تكون بداية دوام الطلبة والطالبات والمعلمات من المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية يوم الأحد 2/1/1444 هـ الموافق 28/8/2022 م، وذلك بناء على التقويم الدراسي المعلن والمعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، الذي ينظم سير الدراسة على مدار العام لجميع المراحل الدراسية المختلفة.