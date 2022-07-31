طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات في ثواني

نتيجة الثانوية العامة في الوقت الحالي تصدرت محركات البحث في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما انتهى الطلبة من الاختبارات الخاصة بهم منذ أيام قليلة، حيث تعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الفرد خلال حياته، يتم من خلالها تحديد الكلية التي سيلتحق بها ليكمل مسيرته التعليمية، من خلال هذا المقال نتعرف على أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، تابعونا.

نتيجة الثانوية العامة

مع انتهاء الطلبة من الاختبارات المقررة عليهم خلال هذا العام 2022 م، تزايد التساؤل عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث بدأت عمليات التصحيح بعد انتهاء الاختبارات، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الكنترول عما قريب، ومن ثم يتم اعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”، وعلى الجميع الاطمئنان والانتظار لأيام قليلة حتى تعلن النتائج.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

عبر مكالمة هاتفية عبر وزير التربية والتعليم مدى حرص الوزارة على طمئنة الطلبة والأهالي، كما أشار أنه بمجرد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول سيتم إعلان النتيجة، حيث يقوم الوزير من خلال مؤتمر صحفي يبث على الهواء مباشرة، بالاعلان عن أسماء الطلبة الأوائل على الجمهورية في كلا القسمين العلمي والأدبي، كما أضاف الدكتور طارق شوقي بأنه من المقرر ظهور النتيجة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل أغسطس 2022 م.

حقيقة تسريب اختبارات الثانوية العامة

من الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نفى أي تسريب للاختبارات، كما أشار إلى أن هناك ما يزيد عن ثمانون حالة غش وتم إلغاء اختبارات هؤلاء الطلاب وحرمانهم من الامتحان، كما تم معاقبتهم طبقا لما ينص عليه القانون الجديد، مضيفا أن الهيئة بأكملها تسعى باستمرار لتطوير العملية التعليمية، كما تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الجميع.