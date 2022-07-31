زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الإنجليزية، أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، وشعر به السكان فى بلدة "دولوريس" بمحافظة سامار الشرقية ومقاطعة "أبرا" و بلدية "سينيت" بمقاطعة "إيلوكوس سور".

تأتى هذه الهزة الأرضية فى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب جزيرة "لوزون" الفلبينية الأربعاء الماضى، وبلغت شدته 7 درجات، ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 375 آخرين فيما لا يزال آلاف الأشخاص مشردين إثر تدمير منازلهم.